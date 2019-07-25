Клишина выиграла золотую медаль чемпионата России в прыжках в длину

Дарья Клишина одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. Её результат — 6,82 метра.

Второе место заняла Елена Соколова (6,70 метра), третье — Полина Лукьяненкова (6,61).

Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года и двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит на реконструированном стадионе «Олимпийский». На турнире разыграют 40 комплектов наград. Соревнования завершатся 27 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Женщины. Прыжки в длину

1. Дарья Клишина — 6,82

2. Елена Соколова — 6,70

3. Полина Лукьяненкова — 6,61.