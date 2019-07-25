На Украине при загадочных обстоятельствах скончался известный прыгун в воду

В Днепре в возрасте 36 лет умер прыгун в воду Юрий Шляхов, который являлся 22-кратным чемпионом Украины.
Спортсмен ушёл из жизни при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать, информирует «Апостроф».
Шляхов родился в Днепропетровске в 1983 году. Первую медаль завоевал в восьмилетнем возрасте на чемпионате Днепропетровской области среди детей. В 14 лет прыгун стал чемпионом Украины среди взрослых, получив звание мастера спорта.
В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 года. В 2007 году украинец стал третьим на летней Универсиаде в Бангкоке.
В 2010 году Шляхов завершил карьеру. После этого работал преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Днепропетровского национального университета.
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