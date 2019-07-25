Фанаты поприветствовали нового парня Медведевой. Оказалось, что ему 15 лет

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «Инстаграме» совместные фотографии с фигуристом из Молдавии Лилианом Бынзарем.

Некоторые фанаты подумали, что молодые люди встречаются. В одном из комментариев к посту было написано: «Горько». Медведева ответила: «Эм… ему 15...»

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

Запись доступна в «Инстаграме» Медведевой.

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