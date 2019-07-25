Потрясающая победа России над Азербайджаном в отборе ЧМ-2019. Видео всех голов

Сборная России во втором матче квалификации чемпионата мира 2019 года разгромила команду Азербайджана со счётом 6:0. Встреча прошла в «Лужниках» в Москве.
В самом начале игры Максим Чужков открыл счёт, вскоре Кирилл Романов отправил мяч в цель после сейва азербайджанского голкипера, а Дмитрий Шишин замкнул передачу с углового от Юрия Крашенинникова. Во втором периоде преимущество россиян выросло до четырёх голов после дубля Шишина. В заключительной трети Николай Крышанов реализовал пенальти, а Борис Никоноров не оставил шансов вратарю ударом в упор.
Ранее сборная России нанесла разгромное поражение Швейцарии со счётом 9:3. Завтра, 26 июля, двукратные чемпионы мира встретятся с Испанией, а Азербайджан сыграет со швейцарцами.
Видео доступно на YouTube-канале BS Russia.
- 25 июля 2019
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