Загитова рассказала об отношениях с двукратным олимпийским чемпионом Ханю

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поделилась, какие у неё взаимоотношения с двукратным победителем Игр японцем Юдзуру Ханю.
«Хорошие ли у меня отношения с Ханю? Да, я с ним хорошо общаюсь. Когда я тренировала прыжки на льду рядом с Юдзуру и у меня хорошо получалось, то он хлопал. А если было не очень, то он корчил гримасу и говорил, что мне не хватает совсем чуть-чуть», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru» со ссылкой на эфир японского телешоу.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял Загитову в своей резиденции. Два года назад власти префектуры Акита и премьер лично подарили Алине собаку Масару породы акита-ину.
Напомним, в олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала чемпионкой Игр 2018 года, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира.
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