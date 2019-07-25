Клишина: у меня уже 10 лет болит ахилл

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.

«Этот чемпионат стал для меня потрясающей технической тренировкой, и в принципе я ей довольна. Хотя результат мог бы быть лучше, так как часть попыток были не с планки, а практически с трека. Да, могла прыгнуть дальше, чем 6,82, но победа есть победа. Ничего страшного, я знаю, над чем работать, и сегодня было более стабильно, нежели на предыдущих стартах.

Главное на пути к ЧМ — сохранить здоровье, поэтому сегодня я, например, не прыгала шестую попытку, так как есть небольшие проблемы. У меня уже 10 лет болит ахилл, это хроническая проблема, и когда чувствую, что совсем плохо, то не рвусь лишний раз. Главное для нас, спортсменов, — оставаться здоровыми. Впереди ещё два месяца тренировок, лучше поберечься сейчас, недопрыгнув одну попытку, чем затем два месяца до ЧМ мучаться», — цитирует Клишину «Матч ТВ».