Лихачёв: больше всего радует, что сборная России смогла сыграть на ноль

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв остался доволен игрой подопечных в матче квалификации чемпионата мира 2019 года с Азербайджаном. Россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

«Сегодня играли достаточно хорошо, контролировали ход матча на протяжении всех 36 игровых минут. Хороший первый период, хорошие голы. Радует, что сумели сыграть на ноль. Меня это всегда радует больше всего. Команда Азербайджана, в целом, понравилась, хочется пожелать ей успеха в игре со Швейцарией.

Будет ли принципиальной игра с Испанией? В любом случае Россия — Испания — это всегда красивая вывеска, которая привлекает зрителей во всех видах спорта", — цитирует Лихачёва официальный сайт РФС.

Ранее сборная России обыграла Швейцарию со счётом 9:3.