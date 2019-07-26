Губанова: Туктамышевой уже много лет, но она легко делает сложные элементы

16-летняя российская фигуристка Анастасия Губанова, которая была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Буяновой, призналась, что по сравнению с юниорками ей сложнее выучить четверные прыжки.

«Да, я в процессе, учу. Конечно, тяжело. Это всё-таки новый элемент. Я очень хочу его выучить. Тренеры видят это, мы работаем. Хочу показать, что и в моём возрасте, уже для фигурного катания старческом, можно делать такие элементы.



Вот девочки-юниорки, у них ещё переходного возрасте нет. Трусова там, Щербакова… Они ещё дети, естественно, им легче это делать. А в возрасте 16, 18 и далее ты уже превращаешься в девушку с формами. И отношение к тренировкам иногда бывает не то. Естественно, тяжелее это всё делать. Хочется доказать, как это сейчас делает Туктамышева Лиза. Её уже достаточно много лет, но она идёт влёгкую делает все сложные элементы. Я хочу показывать, что тоже могу», – сказала Губанова в интервью для YouTube-канала Елены Родиной.

Серебряный призёр юниорского финала Гран-при 2016 года и Финала Кубка России—2018 Губанова тренировалась у Буяновой с марта 2018 года. В сезоне-2018/19 на Тallinn Trophy фигуристка стала четвёртой, а на «Золотом коньке Загреба» завоевала серебро.

22-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.



Фигуристка Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие спортивной формы