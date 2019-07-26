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Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате мира в Кванджу

Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате мира в Кванджу
Другие / Водные виды спорта 0

Женская сборная России по водному поло в матче за пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) одолела команду Италии со счётом 10:9.

Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Матч за пятое место
Россия — Италия — 10:9 (3:3, 1:2, 5:2, 1:2).

На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. Но в полуфинал сборная России пробиться не смогла, проиграв Австралии. На старте турнира за пятое-восьмое места россиянки оказались сильнее команды Греции.

В финале встретятся сборные США и Испании, в матче за бронзу — команды Австралии и Венгрии.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Матч за 5-е место. Россия - Италия - 10:9
26 июля 2019 года, пятница. 09:30 МСК
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