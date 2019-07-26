Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате мира в Кванджу

Женская сборная России по водному поло в матче за пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) одолела команду Италии со счётом 10:9.



Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. Матч за пятое место

Россия — Италия — 10:9 (3:3, 1:2, 5:2, 1:2).



На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. Но в полуфинал сборная России пробиться не смогла, проиграв Австралии. На старте турнира за пятое-восьмое места россиянки оказались сильнее команды Греции.

В финале встретятся сборные США и Испании, в матче за бронзу — команды Австралии и Венгрии.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.