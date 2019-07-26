Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате мира в Кванджу
Женская сборная России по водному поло в матче за пятое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) одолела команду Италии со счётом 10:9.
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Матч за пятое место
Россия — Италия — 10:9 (3:3, 1:2, 5:2, 1:2).
На групповом этапе россиянки обыграли команды Канады, Южной Кореи и Венгрии и вышли в четвертьфинал с первого места. Но в полуфинал сборная России пробиться не смогла, проиграв Австралии. На старте турнира за пятое-восьмое места россиянки оказались сильнее команды Греции.
В финале встретятся сборные США и Испании, в матче за бронзу — команды Австралии и Венгрии.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Матч за 5-е место. Россия - Италия - 10:9
26 июля 2019 года, пятница. 09:30 МСК
Тренер российских ватерполисток: мы самые нищие тренеры, в федерации денег нет
- 26 июля 2019
-
10:34
-
09:35
-
08:36
-
00:26
- 25 июля 2019
-
23:31
-
23:14
-
22:32
-
22:27
-
21:59
-
21:26
-
20:40
-
20:09
-
19:33
-
18:57
-
18:44
-
18:29
-
17:35
-
17:18
-
16:43
-
16:37
-
16:14
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:29
-
14:52
-
14:43
-
14:36
-
14:30
-
13:59
-
13:50
-
13:41
-
12:37
-
12:00
-
11:00
Партнерский контент