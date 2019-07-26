Российские борцы победили во всех весовых категориях на турнире в Армении

В Ванадзоре (Армения) прошёл международный турнир по вольной борьбе на призы Степана Саргсяна. Россияне завоевали золотые медали во всех весовых категориях, сообщает официальный сайт ФСБР.



Вольная борьба. Международный турнир на призы Степана Саргсяна. Ванадзор

До 57 кг

1. Азамат Тускаев (Россия).

2. Мигран Жабурян (Армения).

3. Давлет Темиржанов (Казахстан) и Гарик Барсегян (Армения).



До 61 кг

1. Абасгаджи Магомедов (Россия).

2. Арсен Арутюнян (Армения).

3. Абдулмажид Кудиев и Загир Шахиев (оба — Россия).



До 65 кг

1. Азнаур Таваев (Россия)

2. Артур Бадтиев (Россия).

3. Тимур Айткулов (Казахстан) и Бекхан Гойгереев (Россия).



До 70 кг

1. Анзор Закуев (Россия).

2. Межран Аширов (Казахстан).

3. Расул Арсаналиев (Россия) и Гегам Галстян (Армения).



До 74 кг

1. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия).

2. Хетик Цаболов (Россия).

3. Адам Хасиев (Россия) и Давид Геворгян (Армения).



До 79 кг

1. Камиль Исаев (Россия).

2. Малик Шаваев (Россия).

3. Айдар Балданбаев (Казахстан) и Григор Григорян (Армения).



До 86 кг

1. Заур Макиев (Россия).

2. Тамерлан Тапсиев (Россия).

3. Ованес Мхитарян (Армения) и Жаксыбек Карабалаев (Казахстан).



До 92 кг

1. Радик Нартикоев (Россия).

2. Гурам Чертков (Россия).

3. Арсений Хубаев (Россия).



До 97 кг

1. Знаур Коциев (Россия).

2. Азрет Шогенов (Россия).

3. Ерали Абдрашев (Казахстан).



До 125 кг

1. Виталий Голоев (Россия).

2. Сослан Хинчагов (Россия).

3. Андраник Галстян (Армения).

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