Дериглазова: здорово, что в моду вошли не сигареты или алкоголь, а фитоняшки

Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, российская рапиристка Инна Дериглазова поделилась впечатлениями от прошедшего в Будапеште чемпионата мира. Она выиграла золото в личном и командном турнирах.

«Со мной такого ещё никогда не было. Конечно, я очень счастлива. Тем более что в прошлом году чемпионат мира сложился для меня совсем неудачно. Нынешнего турнира я ждала целый год, чтобы доказать самой себе, что ещё могу побеждать. В команде мы тогда были восьмыми, а мы с этим в корне несогласны. Наша команда достойна золотых медалей», — цитирует Дериглазову «Команда России».

Инна также прокомментировала тот факт, что она очень внимательно относится к питанию и соблюдению режима в целом.

«Не могу сказать, что я какой-то фанатик. Я обычный человек, и ситуации бывают разные. Другое дело, что, например, я понимаю, что во время тренировок на меня смотрят дети и берут пример. Если они увидят, что в зале я работаю небрежно или вообще пропускаю тренировки, они решат: раз чемпионке так можно, значит и нам тоже. Конечно, у меня тоже случаются перепады настроения или моменты, когда не хочется тренироваться. Но я с этим борюсь. А что касается питания, сейчас уже стало модным пропагандировать здоровый образ жизни. Мне кажется, это здорово, что в моду вошли не сигареты или алкоголь, а ПП и фитоняшки», — сказала Дериглазова.