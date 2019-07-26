Женская сборная США по водному поло выиграла золото чемпионата мира
Женская сборная США по водному поло в финале чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) обыграла команду Испании со счётом 11:6. Бронзовым призёром стала сборная Австралии, победившая венгерок.
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Женщины. Финал
США — Испания — 11:6 (3:1, 2:2, 4:0, 2:3).
Матч за третье место
Австралия — Венгрия — 10:9 (3:3, 4:3, 1:1, 2:2).
Российские ватерполистки в матче за пятое место одолели команду Италии — 10:9.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (6-8-9).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате мира в Кванджу
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