Женская сборная США по водному поло выиграла золото чемпионата мира

Женская сборная США по водному поло в финале чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) обыграла команду Испании со счётом 11:6. Бронзовым призёром стала сборная Австралии, победившая венгерок.

Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. Финал

США — Испания — 11:6 (3:1, 2:2, 4:0, 2:3).

Матч за третье место

Австралия — Венгрия — 10:9 (3:3, 4:3, 1:1, 2:2).

Российские ватерполистки в матче за пятое место одолели команду Италии — 10:9.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (6-8-9).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.