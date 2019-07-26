Американка Мануэль выиграла золото ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем

Американская пловчиха Симоне Мануэль выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Кейт Кэмпбелл. Третий результат продемонстрировала шведка Сара Шёстрем.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. 100 м вольным стилем

1. Симоне Мануэль (США) — 52,04.

2. Кейт Кэмпбелл (Австралия) —+0,39.

3. Сара Шёстрем (Швеция) — +0,42.



Россиянки в финале не выступали.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (7-8-9).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.