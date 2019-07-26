Американка Мануэль выиграла золото ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Американская пловчиха Симоне Мануэль выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м вольным стилем. Серебряным призёром стала австралийка Кейт Кэмпбелл. Третий результат продемонстрировала шведка Сара Шёстрем.
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Женщины. 100 м вольным стилем
1. Симоне Мануэль (США) — 52,04.
2. Кейт Кэмпбелл (Австралия) —+0,39.
3. Сара Шёстрем (Швеция) — +0,42.
Россиянки в финале не выступали.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (7-8-9).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 100 м вольный стиль
26 июля 2019 года, пятница. 14:02 МСК
1
Симоне Мануэль
США
52.04
2
Кейт Кэмпбелл
Австралия
+0.39
3
Сара Шёстрем
Швеция
+0.42
Женская сборная США по водному поло выиграла золото чемпионата мира
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