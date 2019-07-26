Дрессел побил мировой рекорд Фелпса на дистанции 100 м баттерфляем
Американский пловец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинальном заплыве он продемонстрировал результат 49,50 секунды.
Предыдущее рекордное достижение принадлежало 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу. На чемпионате мира 2009 года в Риме (Италия) он проплыл эту дистанцию за 49,82 секунды.
Финальный заплыв на 100 м баттерфляем состоится завтра, 27 июля.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (7-8-9).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
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