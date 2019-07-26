Американка Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине

Американская пловчиха Реган Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинальном заплыве она продемонстрировала результат 2.03,35.



Предыдущее рекордное достижение принадлежало её соотечественнице Мисси Франклин. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания) она проплыла эту дистанцию за 2.04,06.



Финальный заплыв на дистанции 200 м на спине состоится завтра, 27 июля.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (7-8-9).



Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.