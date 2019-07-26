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Американка Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине

Американка Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине
Другие / Водные виды спорта 0

Американская пловчиха Реган Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинальном заплыве она продемонстрировала результат 2.03,35.

Предыдущее рекордное достижение принадлежало её соотечественнице Мисси Франклин. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания) она проплыла эту дистанцию за 2.04,06.

Финальный заплыв на дистанции 200 м на спине состоится завтра, 27 июля.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-4), на третьем — США (7-8-9).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

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