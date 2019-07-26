Рылов завоевал золото чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 м на спине

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м на спине. Серебряным призёром стал американец Райан Мёрфи. Бронза досталась представителю Великобритании Люку Гринбанку.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 200 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,40.

2. Райан Мёрфи (США) — +0,72.

3. Люк Гринбанк (Великобритания) — +2,45

Ранее сегодня россиянка Юлия Ефимова выиграла золото на дистанции 200 м брассом.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (11-8-4), на третьем — США (7-9-9).



Чемпионат мира завершится 28 июля.