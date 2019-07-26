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Рылов завоевал золото чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 м на спине

Рылов завоевал золото чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 м на спине
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м на спине. Серебряным призёром стал американец Райан Мёрфи. Бронза досталась представителю Великобритании Люку Гринбанку.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. 200 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,40.
2. Райан Мёрфи (США) — +0,72.
3. Люк Гринбанк (Великобритания) — +2,45

Ранее сегодня россиянка Юлия Ефимова выиграла золото на дистанции 200 м брассом.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (11-8-4), на третьем — США (7-9-9).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 200 м на спине
26 июля 2019 года, пятница. 15:00 МСК
1
Евгений Рылов
Россия
1:53.40
2
Райан Мёрфи
США
+0.72
3
Люк Гринбанк
Великобритания
+2.45
Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом
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