Чупков выиграл золото ЧМ на 200-метровке брассом, установив мировой рекорд

Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом, установив новый мировой рекорд — 2.06,12. Прежнее рекордное достижение принадлежало японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону (2.06,67).
Уилсон в финальном заплыве завоевал серебро, Ватанабе — бронзу.
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. 200 м брассом
1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,12 (мировой рекорд).
2. Мэттью Уилсон (Австралия) — +0,56.
3. Иппей Ватанабе (Япония) — +0,61.
На аналогичной дистанции у женщин победу одержала россиянка Юлия Ефимова.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (12-8-4), на третьем — США (7-9-9).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
- 26 июля 2019
-
16:42
-
16:06
-
15:41
-
15:25
-
15:12
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:15
-
13:37
-
12:47
-
11:43
-
11:30
-
10:34
-
09:35
-
08:36
-
00:26
- 25 июля 2019
-
23:31
-
23:14
-
22:32
-
22:27
-
21:59
-
21:26
-
20:40
-
20:09
-
19:33
-
18:57
-
18:44
-
18:29
-
17:35
-
17:18
-
16:43
-
16:37
-
16:14
-
15:56