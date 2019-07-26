Чупков выиграл золото ЧМ на 200-метровке брассом, установив мировой рекорд

Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом, установив новый мировой рекорд — 2.06,12. Прежнее рекордное достижение принадлежало японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону (2.06,67).

Уилсон в финальном заплыве завоевал серебро, Ватанабе — бронзу.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 200 м брассом

1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,12 (мировой рекорд).

2. Мэттью Уилсон (Австралия) — +0,56.

3. Иппей Ватанабе (Япония) — +0,61.

На аналогичной дистанции у женщин победу одержала россиянка Юлия Ефимова.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (12-8-4), на третьем — США (7-9-9).



Чемпионат мира завершится 28 июля.

Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом