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Россияне завоевали серебро чемпионата мира в кролевой эстафете 4х200 м

Россияне завоевали серебро чемпионата мира в кролевой эстафете 4х200 м
Другие / Водные виды спорта 0

Мужская сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина завоевала серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Золото выиграла сборная Австралии. Бронза досталась команде США.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Мужчины. Эстафета. 4х200 м вольным стилем
1. Австралия (Клайд Льюис, Кайл Чалмерс, Александр Грэм, Мак Хортон) — 7.00,85
2. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин) — 7.01,81.
3. США (Эндрю Селискар, Блейк Пьерони, Зак Эппл, Таунли Хэс) — 7.01,98.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (12-9-4), на третьем — США (7-9-10).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
26 июля 2019 года, пятница. 15:42 МСК
1
Австралия
7:00.85
2
Россия
+0.96
3
США
+1.13
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