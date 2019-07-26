Россияне завоевали серебро чемпионата мира в кролевой эстафете 4х200 м

Мужская сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина завоевала серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).



Золото выиграла сборная Австралии. Бронза досталась команде США.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. Эстафета. 4х200 м вольным стилем

1. Австралия (Клайд Льюис, Кайл Чалмерс, Александр Грэм, Мак Хортон) — 7.00,85

2. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин) — 7.01,81.

3. США (Эндрю Селискар, Блейк Пьерони, Зак Эппл, Таунли Хэс) — 7.01,98.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (12-9-4), на третьем — США (7-9-10).



Чемпионат мира завершится 28 июля.