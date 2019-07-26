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Ефимова не выступит на чемпионате Европы в Глазго

Ефимова не выступит на чемпионате Европы в Глазго
Другие / Водные виды спорта 0

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала завоевание золотой медали чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом. Она стала шестикратной чемпионкой мира.

«Время хорошее, я довольна. Единственное, в борьбе всегда интереснее, я бы могла проплыть ещё быстрее, но на самом деле сегодня сделала всё, что могла. Перед финалом было немного волнительно, потому что вчера я плыла очень быстро и после заплыва очень устала, и были переживания насчёт того, что девчонки сегодня будут быстрее», — цитирует Ефимову ТАСС.

Юлия также сообщила, что пропустит этапы Кубка мира и чемпионат Европы на короткой воде в этом году.

«Я отказываюсь от выступления на короткой воде. Отдыхать эти полгода не буду, просто нацелена тренироваться без соревнований, за исключением, может быть, двух в США. Я очень устала после этапов Кубка мира, у меня были травмы, было нелегко физически и психологически, поэтому в этом году я отказываюсь от всех соревнований и буду спокойно тренироваться и готовиться к отборам», — сказала Ефимова.

Чемпионат Европы на короткой воде пройдёт в Глазго 4-8 декабря. Розыгрыш Кубка мира стартует в Токио 2 августа.

Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом
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