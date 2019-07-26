Ефимова не выступит на чемпионате Европы в Глазго

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала завоевание золотой медали чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом. Она стала шестикратной чемпионкой мира.
«Время хорошее, я довольна. Единственное, в борьбе всегда интереснее, я бы могла проплыть ещё быстрее, но на самом деле сегодня сделала всё, что могла. Перед финалом было немного волнительно, потому что вчера я плыла очень быстро и после заплыва очень устала, и были переживания насчёт того, что девчонки сегодня будут быстрее», — цитирует Ефимову ТАСС.
Юлия также сообщила, что пропустит этапы Кубка мира и чемпионат Европы на короткой воде в этом году.
«Я отказываюсь от выступления на короткой воде. Отдыхать эти полгода не буду, просто нацелена тренироваться без соревнований, за исключением, может быть, двух в США. Я очень устала после этапов Кубка мира, у меня были травмы, было нелегко физически и психологически, поэтому в этом году я отказываюсь от всех соревнований и буду спокойно тренироваться и готовиться к отборам», — сказала Ефимова.
Чемпионат Европы на короткой воде пройдёт в Глазго 4-8 декабря. Розыгрыш Кубка мира стартует в Токио 2 августа.
- 26 июля 2019
-
16:42
-
16:06
-
15:41
-
15:25
-
15:12
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:15
-
13:37
-
12:47
-
11:43
-
11:30
-
10:34
-
09:35
-
08:36
-
00:26
- 25 июля 2019
-
23:31
-
23:14
-
22:32
-
22:27
-
21:59
-
21:26
-
20:40
-
20:09
-
19:33
-
18:57
-
18:44
-
18:29
-
17:35
-
17:18
-
16:43
-
16:37
-
16:14
-
15:56