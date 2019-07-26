Ефимова — о золоте ЧМ на 200 м: если бы стала второй, мне был бы пипец!

Россиянка Юлия Ефимова прокомментировала победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

«Время хорошее, я довольна. Единственное, в борьбе всегда интереснее, и я бы могла проплыть ещё быстрее. Но сегодня сделала всё, что могла. Если бы стала второй, мне был бы пипец! Есть такое ощущение. Люди иногда не понимают каких-то моментов, плюс пресса поджимает. Но я привыкла к такому давлению и знала, что выдержу.

Перед финалом было немного волнительно, потому что хоть я никому не говорила, но вчера плыла очень быстро. Думала, что же делать, если в финале девчонки ещё прибавят. Но всё закончилось хорошо. На пьедестале меня переполняли эмоции. Очень тяжёлый год. Да и в принципе на протяжении 10 лет постоянно быть в тройке на мире – это сложно. Порой не хватает ни сил, ни эмоций», — приводит слова Ефимовой «Спорт-экспресс».