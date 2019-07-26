Ефимова — о золоте ЧМ на 200 м: если бы стала второй, мне был бы пипец!

Россиянка Юлия Ефимова прокомментировала победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
«Время хорошее, я довольна. Единственное, в борьбе всегда интереснее, и я бы могла проплыть ещё быстрее. Но сегодня сделала всё, что могла. Если бы стала второй, мне был бы пипец! Есть такое ощущение. Люди иногда не понимают каких-то моментов, плюс пресса поджимает. Но я привыкла к такому давлению и знала, что выдержу.
Перед финалом было немного волнительно, потому что хоть я никому не говорила, но вчера плыла очень быстро. Думала, что же делать, если в финале девчонки ещё прибавят. Но всё закончилось хорошо. На пьедестале меня переполняли эмоции. Очень тяжёлый год. Да и в принципе на протяжении 10 лет постоянно быть в тройке на мире – это сложно. Порой не хватает ни сил, ни эмоций», — приводит слова Ефимовой «Спорт-экспресс».
- 26 июля 2019
-
18:03
-
16:42
-
16:06
-
15:41
-
15:25
-
15:12
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:15
-
13:37
-
12:47
-
11:43
-
11:30
-
10:34
-
09:35
-
08:36
-
00:26
- 25 июля 2019
-
23:31
-
23:14
-
22:32
-
22:27
-
21:59
-
21:26
-
20:40
-
20:09
-
19:33
-
18:57
-
18:44
-
18:29
-
17:35
-
17:18
-
16:43
-
16:37
-
16:14