Берналь вышел в лидеры «Тур де Франс» после града и оползня на 19-м этапе

19-й этап веломногодневки «Тур де Франс» оказался укороченным. Горный этап был остановлен за 37,5 км до финиша из-за плохих погодных условий: внезапно начался град, трасса оледенела и на последнем подъёме сошёл оползень.

Организаторы гонки решили, что на этом этапе не будет победителя, однако общий зачёт был пересчитан по положению гонщиков на вершине в момент остановки гонки. Колумбиец Эган Берналь был первым, опережая француза Жулиана Алафилиппа на 2 минуты 7 секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы жёлтая майка лидера перешла к колумбийскому гонщику команды INEOS.

Велошоссе. «Тур де Франс»

Общий зачёт после 19-го этапа

1. Эган Берналь (Колумбия, INEOS)

2. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS)