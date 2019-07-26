Берналь вышел в лидеры «Тур де Франс» после града и оползня на 19-м этапе

19-й этап веломногодневки «Тур де Франс» оказался укороченным. Горный этап был остановлен за 37,5 км до финиша из-за плохих погодных условий: внезапно начался град, трасса оледенела и на последнем подъёме сошёл оползень.
Организаторы гонки решили, что на этом этапе не будет победителя, однако общий зачёт был пересчитан по положению гонщиков на вершине в момент остановки гонки. Колумбиец Эган Берналь был первым, опережая француза Жулиана Алафилиппа на 2 минуты 7 секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы жёлтая майка лидера перешла к колумбийскому гонщику команды INEOS.
Велошоссе. «Тур де Франс»
Общий зачёт после 19-го этапа
1. Эган Берналь (Колумбия, INEOS)
2. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)
3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS)
- 26 июля 2019
-
20:16
-
20:01
-
19:52
-
19:30
-
18:03
-
16:42
-
16:06
-
15:41
-
15:25
-
15:12
-
15:02
-
14:56
-
14:52
-
14:15
-
13:37
-
12:47
-
11:43
-
11:30
-
10:34
-
09:35
-
08:36
-
00:26
- 25 июля 2019
-
23:31
-
23:14
-
22:32
-
22:27
-
21:59
-
21:26
-
20:40
-
20:09
-
19:33
-
18:57
-
18:44
-
18:29
-
17:35