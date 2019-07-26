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Берналь вышел в лидеры «Тур де Франс» после града и оползня на 19-м этапе

Берналь вышел в лидеры «Тур де Франс» после града и оползня на 19-м этапе
Другие / Велоспорт 0

19-й этап веломногодневки «Тур де Франс» оказался укороченным. Горный этап был остановлен за 37,5 км до финиша из-за плохих погодных условий: внезапно начался град, трасса оледенела и на последнем подъёме сошёл оползень.

Организаторы гонки решили, что на этом этапе не будет победителя, однако общий зачёт был пересчитан по положению гонщиков на вершине в момент остановки гонки. Колумбиец Эган Берналь был первым, опережая француза Жулиана Алафилиппа на 2 минуты 7 секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы жёлтая майка лидера перешла к колумбийскому гонщику команды INEOS.

Велошоссе. «Тур де Франс»
Общий зачёт после 19-го этапа

1. Эган Берналь (Колумбия, INEOS)
2. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step)
3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS)

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