Чупков — о мировом рекорде: у меня просто нет слов, я счастлив

Российский пловец Антон Чупков прокомментировал победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Чупков первенствовал с новым мировым рекордом — 2.06,12. Прежнее достижение принадлежало японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону (2.06,67), ставшим призёрами соревнований, не повторив своего рекордного времени. Уилсон проиграл Чупкову 56 сотых секунды, Ватанабе – 61.

«Это моя вторая победа на чемпионатах мира. Я стал чемпионом мира в Будапеште, это была первая медаль — и золотая. И сегодня опять золото, ещё и с мировым рекордом. Я счастлив. Что касается моего первого мирового рекорда… у меня просто нет слов. Я просто очень счастлив. Спасибо тренеру, семье, российской команде", — сказал Чупков после победы.