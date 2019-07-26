Ефимова: рада, что спустя 10 лет после моего первого ЧМ по-прежнему побеждаю

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свою победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира.

«Очень довольна показанным временем. Не так важно, какое у меня было преимущество на финише. Это всё ещё не лучшие для меня секунды, но я довольна. Ведь это мой лучший результат года, и он близок к моему личному рекорду. Рада, что спустя 10 лет после моего первого чемпионата мира я по-прежнему держу уровень и побеждаю", — сказала Ефимова после победы.

В финале на дистанции 200 м Ефимова выступала без своей основной соперницы – американки Лилли Кинг, которая была дисквалифицирована ещё в квалификации. Ранее в Кванджу Юлия завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м брассом, уступив Кинг.