Ефимова: рада, что спустя 10 лет после моего первого ЧМ по-прежнему побеждаю

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свою победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира.
«Очень довольна показанным временем. Не так важно, какое у меня было преимущество на финише. Это всё ещё не лучшие для меня секунды, но я довольна. Ведь это мой лучший результат года, и он близок к моему личному рекорду. Рада, что спустя 10 лет после моего первого чемпионата мира я по-прежнему держу уровень и побеждаю", — сказала Ефимова после победы.
В финале на дистанции 200 м Ефимова выступала без своей основной соперницы – американки Лилли Кинг, которая была дисквалифицирована ещё в квалификации. Ранее в Кванджу Юлия завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м брассом, уступив Кинг.
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