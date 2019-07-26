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Сборная России сохраняет 2-е место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта

Сборная России сохраняет 2-е место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта
Другие / Водные виды спорта 0

Сборная России сохраняет второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

В 14-й день соревнований российские спортсмены завоевали четыре медали – три золотые и одну серебряную. Юлия Ефимова первенствовала на дистанции 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира. На аналогичной дистанции у мужчин победу с мировым рекордом одержал Антон Чупков, установивший новый мировой рекорд — 2.06,12. Золотую медаль на дистанции 200 м на спине выиграл Евгений Рылов. Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин стали серебряными призёрами в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В медальном зачёте турнира первое место занимает сборная Китая, в активе которой 29 медалей (16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые). Сборная России находится на втором месте — 25 (12, 9, 4). На третьем располагается команда Австралии – 17 (7, 6, 4).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом
Чупков выиграл золото ЧМ на 200-метровке брассом, установив мировой рекорд
Рылов завоевал золото чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 м на спине
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