Сборная России по пляжному футболу разгромила Испанию и отобралась на ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу в заключительном туре второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2019, который проходит в Москве, разгромила команду Испании со счётом 6:1. В составе российской команды отличились Максим Чужков, Борис Никоноров, Виктор Крышанов, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников. Ещё один гол Хавьер Торрес Медина забил в свои ворота.

Сборная России заняла первое место в группе 2 и в финале европейского отборочного турнира сыграет с командой Италии, выигравшей мини-турнир в группе 1. Обе команды, как и сборные Швейцарии и Беларуси, которые поспорят за бронзу, гарантировали себе путёвки на чемпионат мира — 2019. Он пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. За пятую путёвку на мундиаль сыграют сборные Испании и Португалии.



Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2019. Отборочный турнир. Европа

Группа 2. Третий тур

Россия – Испания – 6:1 (2:0, 3:0, 1:1).

Голы: Чужков, 1, Торрес Медина, 8 (автогол), Никоноров, 21, В. Крышанов, 24, Папоротный, 24, Крашенинников, 28 – Шкарин, 29 (автогол).