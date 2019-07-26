Акименко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту на ЧР

Прыгун в высоту Михаил Акименко завоевал золото чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. В победной попытке Акименко преодолел высоту 2,33 м, что одновременно является олимпийским нормативом и лучшим результатом сезона в мире, принадлежащим ещё одному участнику первенства страны — Илье Иванюку.
Побить это достижение в последней попытке пытался Даниил Цыплаков, заказав высоту 2,35 м, но потерпел неудачу и остался серебряным призёром с результатом 2,28. Бронзовые медали получили сразу три прыгуна: Иванюк, Никита Анищенков и Александр Асанов, прыгнувшие на 2,24 м.
В секторе для прыжков с шестом победу одержал Илья Мудров, преодолевший планку на высоте 5,65 м. Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине Евгений Лукьяненко стал четвёртым (5,45), уступив также Георгию Горохову и Дмитрию Желябину, показавшим результат 5,55 м
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Высота
1. Михаил Акименко – 2,33.
2. Даниил Цыплаков – 2,28.
3. Александр Асанов, Никита Анищенков и Илья Иванюк – по 2,24.
Шест
1. Илья Мудров – 5,65.
2. Георгий Горохов – 5,55.
3. Дмитрий Желябин – 5,55.
4. Евгений Лукьяненко – 5,45.
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