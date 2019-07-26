Организаторы сократили 20-й этап «Тур де Франс» из-за непогоды и оползней

Из-за сложных погодных условий, ожидаемых 27 июля, и замеченных оползней маршрут 20-го этапа «Тур де Франс» будет изменён, сообщают организаторы в официальном «Твиттере» веломногодневки.

После старта из Альбервиля в 14:30 по местному времени (15:30 мск) гонщики отправятся по дороге № 90 в Мотье, а уже оттуда проедут изначально запланированную часть маршрута до Валь Торанса. Протяжённость этапа вместо 130 км составит 59 км.

19-й этап «Тур де Франс» был остановлен 26 июля из-за града и оползня. Победитель этапа не был определён, но общий зачёт был пересчитан в зависимости от результатов гонщиков к моменту остановки этапа. В итоге обладателем жёлтой майки лидера стал колумбиец Эган Берналь из команды INEOS.