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Ефимова назвала случайностью обрушение ночного клуба в Кванджу

Ефимова назвала случайностью обрушение ночного клуба в Кванджу
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянка Юлия Ефимова назвала случайностью скандальное происшествие с обрушением ночного клуба в корейском Кванджу, где проходит в настоящее время чемпионат мира по водным видам спорта.

«Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти – ну это бред. Другое дело, что времени у меня на всё это нет. Я, собственно, ещё никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», — приводит слова Ефимовой РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что при обрушении здании погибло два человека и ещё несколько пострадали.

В пресс-службе Всероссийской федерации плавания сообщили, что российские пловцы не пострадали.

Недавно Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом.

Ефимова: рада, что спустя 10 лет после моего первого ЧМ по-прежнему побеждаю
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