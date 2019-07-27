Ефимова назвала случайностью обрушение ночного клуба в Кванджу

Россиянка Юлия Ефимова назвала случайностью скандальное происшествие с обрушением ночного клуба в корейском Кванджу, где проходит в настоящее время чемпионат мира по водным видам спорта.
«Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти – ну это бред. Другое дело, что времени у меня на всё это нет. Я, собственно, ещё никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», — приводит слова Ефимовой РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация, что при обрушении здании погибло два человека и ещё несколько пострадали.
В пресс-службе Всероссийской федерации плавания сообщили, что российские пловцы не пострадали.
Недавно Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом.
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