Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

На вечеринке спортсменов на ЧМ в Кванджу обрушился балкон. Два человека погибли

На вечеринке спортсменов на ЧМ в Кванджу обрушился балкон. Два человека погибли
Другие / Водные виды спорта 0

В Кванджу (Южная Корея) произошла трагедия во время вечеринки в ночном клубе. Сборная США отмечала победу женской ватерпольной команды над Испанией в финале чемпионате мира. На вечеринке присутствовали и спортсмены из других стран, выступающие в разных видах спорта.

Около двух часов ночи по местному времени в здании рухнул внутренний балкон. Погибли два гражданина Южной Кореи. Пострадали более 13 человек, из которых девять являются спортсменами из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов. Россиян на вечеринке не было. Фото последствий произошедшего можно посмотреть в «твиттере» Yonhap News Agency.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке», — рассказал капитан ватерпольной сборной Новой Зеландии Мэтт Смолл в интервью ABC.

Ефимова назвала случайностью обрушение ночного клуба в Кванджу

Источник: ABC

Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2019 •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент