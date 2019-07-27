На вечеринке спортсменов на ЧМ в Кванджу обрушился балкон. Два человека погибли

В Кванджу (Южная Корея) произошла трагедия во время вечеринки в ночном клубе. Сборная США отмечала победу женской ватерпольной команды над Испанией в финале чемпионате мира. На вечеринке присутствовали и спортсмены из других стран, выступающие в разных видах спорта.
Около двух часов ночи по местному времени в здании рухнул внутренний балкон. Погибли два гражданина Южной Кореи. Пострадали более 13 человек, из которых девять являются спортсменами из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов. Россиян на вечеринке не было. Фото последствий произошедшего можно посмотреть в «твиттере» Yonhap News Agency.
«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке», — рассказал капитан ватерпольной сборной Новой Зеландии Мэтт Смолл в интервью ABC.
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