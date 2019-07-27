Российская прыгунья Халикова одержала победу на олимпийском фестивале в Баку

В Баку (Азербайджан) продолжается юношеский олимпийский фестиваль. Легкоатлетка Аделина Халикова принесла сборной России золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту.



Спортсменка преодолела планку на высоте 186 см. Серебряная медаль досталась швейцарской прыгунье Марит Энгондо (182 см). Обладательницей бронзовой награды стала представительница Кипра Стилиана Ионниду (180 см).



Серебряную медаль на легкоатлетических соревнованиях сумел завоевать Владислав Александрин в тройном прыжке. В лучшей попытке российский спортсмен показал результат 15 м 38 см, на 7 см уступив победителю соревнований – киприоту Григорису Николау. Тройку призёров замкнул представитель Франции Симон Гор (15 м 33 см).