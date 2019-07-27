Лидер сборной России Закарин не выступит на ЧЕ по велогонкам в Нидерландах
Тренерский штаб сборной России по велогонкам на шоссе огласил состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Алкмаре (Нидерланды) с 7 по 11 августа.
На соревнованиях выступят Александр Порсев, Сергей Шилов, Мамыр Сташ, Антон Воробьёв, Владислав Куликов, Игорь Фролов, Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина, Александра Гончарова и Маргарита Сырадоева. В список не попал лидер российской сборной Ильнур Закарин.
«Мы формировали состав исходя из рельефных особенностей трассы. Медали чемпионата Европы будут разыгрываться на равнине, на которой Ильнур не может проявить себя в полную силу. Поэтому он не вошёл в команду», — рассказал главный тренер сборной России Иракли Абрамян в интервью ТАСС.
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