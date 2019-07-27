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Стал известен состав сборной России на смешанную кролевую эстафету на ЧМ

Стал известен состав сборной России на смешанную кролевую эстафету на ЧМ
Другие / Водные виды спорта 0

Тренерский штаб сборной России по плаванию определился с составом на смешанную эстафету 4 по 100 метров вольным стилем, которая станет заключительным видом соревнований в предпоследний день чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Российскую команду представят Владислав Гринёв, Владимир Морозов, Дарья Устинова и Мария Каменева. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера российской команды Сергея Чепика.

В общекомандном медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (12-9-4), на третьем — США (7-9-10).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в воскресенье, 28 июля.

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