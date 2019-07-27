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Итальянцы обыграли испанцев в финале чемпионата мира по водному поло в Кванджу

Итальянцы обыграли испанцев в финале чемпионата мира по водному поло в Кванджу
Другие / Водные виды спорта 0

Мужская сборная Италии по водному поло завоевала золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея). В финальном матче итальянцы с двукратным преимуществом сумели обыграть представителей Испании — 10:5.

Во встрече за бронзовые награды сошлись сборные Хорватии и Венгрии. Матч выдался более упорным, нежели финал. В непростой встрече победу сумели одержать хорватские ватерполисты — 10:7. Мужская сборная России не принимала участия в турнире.

В женских соревнованиях по водному поло победу праздновали спортсменки из США. В финальном матче они без особых проблем справились с соперницами из Испании — 11:6. Бронза досталась австралийкам, обыгравшим соперниц из Венгрии — 10:9.

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