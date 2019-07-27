Морозов уступил 0,08 в борьбе за медаль на дистанции 50 м кролем на ЧМ в Кванджу
Российский пловец Владимир Морозов остановился в шаге от медали в финальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Россиянин преодолел дистанцию за 21,53 секунды. Бразилец Бруно Фратус и грек Кристиан Голомеев показали одинаковый результат (21,45) и поделили серебряную награду. Обладателем золотой медали стал представитель США Калеб Дрессел (21,04).
В общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (12-9-4), на третьем — США (8-9-10).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в воскресенье, 28 июля.
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