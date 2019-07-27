Ефимова вышла в финал 50-метровки брассом на ЧМ со вторым временем. Кинг – 1-я

Российская пловчиха Юлия Ефимова пробилась в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 метров брассом.



Ефимова одержала победу в полуфинале, преодолев дистанцию за 30,12 секунды. Россиянка вышла в решающий заплыв с итоговым вторым временем. Лучшие секунды показала американская пловчиха Лили Кинг.



Ефимова уже успела завоевать две медали на текущем чемпионате мира по водным видам спорта. На дистанции 100 метров россиянка стала второй, уступив Кинг. На 200-метровке американка не смогла составить конкуренцию Ефимовой, поскольку была дисквалифицирована за неправильный поворот в предварительном заплыве. В её отсутствие россиянка одержала уверенную победу.