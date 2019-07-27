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Российская гимнастка Листунова – пятикратная чемпионка олимпийского фестиваля

Российская гимнастка Листунова – пятикратная чемпионка олимпийского фестиваля
Другие / Прочие виды спорта 0

В Баку (Азербайджан) продолжается Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль. Российская гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. За выступление она получила 14,066 балла.

Второе место заняла Иоанна Андреа Станчулеску из Румынии (13,633). Обладательницей бронзовой награды стала её соотечественница Сильвиана-Мария Сфиригу-Георге (13,400). Ещё одна россиянка — Яна Ворона – заняла четвёртое место.

Эта победа стала для Листуновой пятой на этих соревнованиях. Она победила во всех дисциплинах, в которых принимала участие, за исключением упражнений на бревне.

Церемония закрытия юношеского олимпийского фестиваля пройдёт сегодня, 27 июля. Знаменосцем сборной России будет легкоатлетка Аделина Халикова.

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