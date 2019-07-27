Российская гимнастка Листунова – пятикратная чемпионка олимпийского фестиваля

В Баку (Азербайджан) продолжается Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль. Российская гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. За выступление она получила 14,066 балла.



Второе место заняла Иоанна Андреа Станчулеску из Румынии (13,633). Обладательницей бронзовой награды стала её соотечественница Сильвиана-Мария Сфиригу-Георге (13,400). Ещё одна россиянка — Яна Ворона – заняла четвёртое место.



Эта победа стала для Листуновой пятой на этих соревнованиях. Она победила во всех дисциплинах, в которых принимала участие, за исключением упражнений на бревне.



Церемония закрытия юношеского олимпийского фестиваля пройдёт сегодня, 27 июля. Знаменосцем сборной России будет легкоатлетка Аделина Халикова.