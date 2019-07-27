Российская гимнастка Листунова – пятикратная чемпионка олимпийского фестиваля
В Баку (Азербайджан) продолжается Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль. Российская гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. За выступление она получила 14,066 балла.
Второе место заняла Иоанна Андреа Станчулеску из Румынии (13,633). Обладательницей бронзовой награды стала её соотечественница Сильвиана-Мария Сфиригу-Георге (13,400). Ещё одна россиянка — Яна Ворона – заняла четвёртое место.
Эта победа стала для Листуновой пятой на этих соревнованиях. Она победила во всех дисциплинах, в которых принимала участие, за исключением упражнений на бревне.
Церемония закрытия юношеского олимпийского фестиваля пройдёт сегодня, 27 июля. Знаменосцем сборной России будет легкоатлетка Аделина Халикова.
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