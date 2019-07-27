Американцы установили рекорд мира в смешанной эстафете 4х100. Россия – вне топ-3

В Кванджу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная России осталась без наград в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем.



Национальную команду представляли Владислав Гринёв, Владимир Морозов, Дарья Устинова и Мария Каменева. Российский квартет до последнего боролся за награды. На последнем развороте Мария Каменева занимала третью строчку, однако на финише потеряла две позиции, оставив сборную России на пятом месте.



Победа досталась представителям США. В напряжённой борьбе американцы сумели одержать победу, установив новый мировой рекорд в этой дисциплине – 3,19,40. Австралийцы уступили 0,57 секунды в борьбе за золотые медали. Бронза досталась команде Франции.



Чемпионат мира в Кванджу завершится в воскресенье, 28 июля.