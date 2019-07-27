Ефимова – о предстоящем финале: лучше «медленно ехать», а уже потом шампанское

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала выход в финал со вторым временем на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
«Пока пытаюсь переключить технику, и с утра было сумбурно. Сейчас получше, но всё равно тяжело перейти с длиной дистанции на короткую. Завтра, наконец, последний день соревнований, и с этими эмоциями постараюсь выступить. Впереди ведь ещё эстафета, но ощущаю, что есть силы плыть быстрее.
«Полтинник» — такая дистанция, на которой если немного не попал в старт или касание, то всё. Риск фальстарта? Да, думаю об этом, потому что прошлый сезон закончился на этапах Кубка мира фальстартом, и сейчас старты у меня очень медленные, потому что обычно я их делаю быстрее.
А сейчас, после ряда дисквалификаций, стараюсь стать перед стартом максимально твёрдо. Получается, что прыгаю немного позже. Так меньше риска: тише едешь дальше будешь. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьёт шампанское, но завтра лучше «медленно ехать», а уже потом шампанское», — приводит слова Ефимовой ТАСС.
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