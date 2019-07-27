Минаков: договорились с Милаком и Ле Кло, что в будущем обгоним Дрессела

17-летний российский пловец Андрей Минаков прокомментировал завоевание первой личной медали взрослого чемпионата мира. На дистанции 100 м баттерфляем Минаков, побив рекорд России, уступил только обладателю мирового рекорда американцу Калебу Дресселу.

«Все эмоции оставил в бассейне. Пока ещё не осознал, что произошло. Сложно радоваться времени 50,83, когда в финальном заплыве чемпион показал 49,66, а вчера он же установил рекорд мира — 49,50. Что касается рекорда России, то я плаваю не ради него. Задачи ставлю повыше. А национальное достижение — только шаг на пути к цели.

Можно ли вообще бороться с Дресселом? Как меня учил первый тренер, для спортсмена не должно быть никакого места, кроме первого. Поэтому я всегда настраиваюсь бороться за победу. Но пока это серебро для меня — как золото. На данный момент Дрессел недосягаем. Но мы уже договорились с венгром Кшиштофом Милаком, который установил рекорд мира на 200 м баттерфляем, Чадом Ле Кло из ЮАР, что будем работать и в будущем обгоним американца», — приводит слова Минакова «Российская газета».