Нибали выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Закарин финишировал 17-м

Итальянский гонщик команды Bahrain Merida Винченцо Нибали стал победителем сокращённого из-за непогоды 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Стартовав в Альбервиле, гонщики финишировали на вершине высшей категории в Валь Торанс.

Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin завершил этап 17-м и поднялся на 50-е место в общем зачёте, который возглавляет колумбиец Эган Берналь из команды INEOS.

Велошоссе. «Тур де Франс». 20-й этап. Альбервиль – Валь Торанс, 59 км

1. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1:51.53.

2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – отставание 0.10.

3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – +0.14…

17. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1.56.

Общий зачёт после 20 этапов

1. Эган Берналь (Колумбия, INEOS) – 79:52.52.

2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.11.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.31…

50. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:54.33.