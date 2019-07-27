Нибали выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Закарин финишировал 17-м

Итальянский гонщик команды Bahrain Merida Винченцо Нибали стал победителем сокращённого из-за непогоды 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Стартовав в Альбервиле, гонщики финишировали на вершине высшей категории в Валь Торанс.
Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin завершил этап 17-м и поднялся на 50-е место в общем зачёте, который возглавляет колумбиец Эган Берналь из команды INEOS.
Велошоссе. «Тур де Франс». 20-й этап. Альбервиль – Валь Торанс, 59 км
1. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1:51.53.
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – отставание 0.10.
3. Микель Ланда (Испания, Movistar) – +0.14…
17. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1.56.
Общий зачёт после 20 этапов
1. Эган Берналь (Колумбия, INEOS) – 79:52.52.
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.11.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.31…
50. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:54.33.
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