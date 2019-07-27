Сборная России по пляжному футболу выиграла европейскую квалификацию ЧМ-2019
Сборная России по пляжному футболу в финале европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2019, проходившего в Москве, разгромила команду Италии со счётом 7:1. Дубль в матче оформил Фёдор Земсков, также отличились Юрий Крашенинников, Антон Шкарин, Максим Чужков и Артур Папоротный. Ещё один гол итальянцы забили в свои ворота.
Сборные России и Италии ещё накануне гарантировали себе участие в чемпионате мира-2019. Также Европу на главном турнире двухлетия представят команды Швейцарии, Беларуси и Португалии.
Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2019. Отборочный турнир. Европа
Финал
Россия – Италия – 7:1 (3:0, 3:1, 1:0).
Голы: Крашенинников, 1, Рамачиотти, 8 (автогол), Шкарин, 12, Чужков, 14, Земсков, 18, 27, Папоротный, 20 – Гори, 22.
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