Каруана и Ананд захватили лидерство на этапе Grand Chess Tour в Париже

В Париже стартовал третий этап Grand Chess Tour. В первый день участники сыграли три тура в рапид, где за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко.



По 5 очков набрали американец Фабиано Каруана и Вишванатан Ананд из Индии. На 1 очко отстают француз Максим Вашье-Лаграв и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Россияне Ян Непомнящий и Александр Грищук набрали по 3 очка. Непомнящий проиграл Ананду, сыграл вничью с соотечественником Даниилом Дубовым и выиграл у Вашье-Лаграва. Грищук уступил Дуде, выиграл у американца Хикару Накамуры и разошёлся миром с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

В воскресенье, 28 июля, будут сыграны ещё три тура в рапид.

Положение участников после 3-го тура



1-2. Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд — по 5.

3-4. Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда — по 4.

5-6. Ян Непомнящий, Александр Грищук — по 3.

7-8. Хикару Накамура, Даниил Дубов — по 2.

9-10. Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров — по 1.