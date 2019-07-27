Крашенинников признан MVP европейской квалификации ЧМ-2019 в Москве
Россиянин Юрий Крашенинников признан самым полезным игроком (MVP) европейского отборочного турнира чемпионата мира – 2019 по пляжному футболу, который проходил в Москве на стадионе «Лужники».
В финале сборная России победила команду Италии со счётом 7:1. Финалисты, а также сборные Беларуси, Швейцарии и Португалии, вошедшие в пятёрку лучших команд турнира, завоевали путёвки на мундиаль в Парагвай.
Приз лучшему вратарю соревнований получил голкипер сборной России Максим Чужков, а лучшим бомбардиром стал итальянец Габриэле Гори, забивший 14 голов в 7 матчах.
В церемонии приняли участие вице-президент Всемирной организации пляжного футбола Жоан Куско и генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.
Сборная России уничтожила Италию и всех вообще! Команда-мечта вернулась?
Так круто в пляжный футбол в Европе давно никто не играл. Года с 2012-го, когда так круто играла… Россия. У нас снова мегакоманда!
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