Крашенинников признан MVP европейской квалификации ЧМ-2019 в Москве

Россиянин Юрий Крашенинников признан самым полезным игроком (MVP) европейского отборочного турнира чемпионата мира – 2019 по пляжному футболу, который проходил в Москве на стадионе «Лужники».

В финале сборная России победила команду Италии со счётом 7:1. Финалисты, а также сборные Беларуси, Швейцарии и Португалии, вошедшие в пятёрку лучших команд турнира, завоевали путёвки на мундиаль в Парагвай.

Приз лучшему вратарю соревнований получил голкипер сборной России Максим Чужков, а лучшим бомбардиром стал итальянец Габриэле Гори, забивший 14 голов в 7 матчах.

В церемонии приняли участие вице-президент Всемирной организации пляжного футбола Жоан Куско и генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.