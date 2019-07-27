Сорокин и Нидбайкина выиграли ЧР в тройном прыжке с нормативом для участия в ОИ

Дмитрий Сорокин и Дарья Нидбайкина одержали победы в тройном прыжке на чемпионате России, который завершился в Чебоксарах. Оба спортсмена выполнили квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио 2020 года, который у мужчин составляет 17,14 м, а у женщин – 14,32.

Сорокин улетел на 17,31 м – это личный рекорд спортсмена, а также третий результат в европейском сезоне. Нидбайкина уже не первый раз за летний сезон значительно превышает олимпийский отборочный норматив.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Тройной прыжок. Мужчины

1. Дмитрий Сорокин – 17,31.

2. Александр Юрченко – 16,77.

3. Алексей Фёдоров – 16,68.

Женщины

1. Дарья Нидбайкина – 14,50.

2. Анна Крылова – 13,89.

3. Наталья Евдокимова – 13,81.