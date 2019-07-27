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Сорокин и Нидбайкина выиграли ЧР в тройном прыжке с нормативом для участия в ОИ

Сорокин и Нидбайкина выиграли ЧР в тройном прыжке с нормативом для участия в ОИ
Другие / Лёгкая атлетика 0

Дмитрий Сорокин и Дарья Нидбайкина одержали победы в тройном прыжке на чемпионате России, который завершился в Чебоксарах. Оба спортсмена выполнили квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио 2020 года, который у мужчин составляет 17,14 м, а у женщин – 14,32.

Сорокин улетел на 17,31 м – это личный рекорд спортсмена, а также третий результат в европейском сезоне. Нидбайкина уже не первый раз за летний сезон значительно превышает олимпийский отборочный норматив.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Тройной прыжок. Мужчины

1. Дмитрий Сорокин – 17,31.
2. Александр Юрченко – 16,77.
3. Алексей Фёдоров – 16,68.

Женщины

1. Дарья Нидбайкина – 14,50.
2. Анна Крылова – 13,89.
3. Наталья Евдокимова – 13,81.

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