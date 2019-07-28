Папоротный: финал с Италией оставил фантастические эмоции, как и весь турнир

Игрок сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный доволен победой национальной команды в европейской квалификации чемпионата мира 2019 года. В финале отборочного турнира, прошедшего в Москве, россияне обыграли Италию со счётом 7:1.
«Финальный матч с Италией оставил фантастические эмоции, как и весь турнир. Приятно выигрывать, но ещё приятнее побеждать крупно. Последние матчи мы сыграли просто замечательно. Конечно, были какие-то ошибки, но в целом футбол получился очень хорошим. Футболисты и болельщики получили удовольствие. Кроме того, вернули долги за предыдущие неудачи испанцам итальянцам. Это вдвойне приятно. Очень рады такому выходу на чемпионат мира в Парагвае.
Моя первостепенная задача, поставленная тренером, — организовывать процесс в защите. Но забивать тоже хочется, это всегда приятно, тем более когда собирается целый стадион, болельщики гонят вперёд. Здорово, что так получается. Команде хочется сказать спасибо. Благодарю партнёров по четвёрке за хорошие передачи — Юрия Крашенинникова, Дмитрия Шишина и Кирилла Романова.
Мы и физически подошли в оптимальной форме к этому отбору, и психологически чуть-чуть встряхнулись, добавили в какой-то сплочённости. Коллектив у нас замечательный, все бьются друг за друга, чувствуют плечо партнёра", — цитирует Папоротного официальный сайт РФС.
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