FINA будет наказывать за протесты на награждении

Член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников сообщил, что руководство организации после акций протеста на награждении на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) проголосовало за ужесточение санкций по отношению к спортсменам, которые нарушают принципы этики поведения на церемонии.

Ранее на ЧМ британский пловец Данкан Скотт во время награждения отказался пожать руку чемпиону китайцу Сунь Яну, который находится под подозрением в нарушении антидопинговых правил.

«После инцидента, который тут произошёл, состоялась встреча бюро FINA, проголосовали за ужесточение правил, связанных с этикой поведения спортсменов во время соревнований. Соревнования — это честная борьба, должно быть уважение друг к другу, и это нашло отражение в правилах. Порядок принятия санкций предусматривает сначала предупреждение. При повторении ситуации последуют уже более серьёзные меры — вплоть до аннулирования результатов, премий и медалей», — цитирует Сальникова «Р-Спорт».