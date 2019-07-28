Фотографии ног польского велогонщика вызвали бурную реакцию в интернете

Польский велогонщик команды Lotto-Soudal Томаш Марчинский опубликовал в «Инстаграме» фотографии своих ног после тренировки. Снимки, на которых сильно выделяются вены, мышцы и сухожилия, не оставили равнодушными пользователей сети.

«Готовлюсь ко второй части сезона! Ноги готовы, голова, кажется, тоже. Осталось получить удовольствие и добиться хорошего результата», — написал Марчинский.

Многие пользователи восхитились спортивной формой Марчинского, но некоторые выразили удивление: «Томаш, наверное, забыл надеть кожу и сухожилия», — написано в одном из комментариев. «Разве с таким не нужно обратиться к врачу»? — спросил другой пользователь.

35-летний Марчинский — победитель двух этапов веломногодневки «Вуэльта». В текущем сезоне он пропускает «Тур де Франс».

Фотографии доступны в «Инстаграме» Марчинского.