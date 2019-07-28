Фигуристка Липницкая выступила в Японии в образе гейши

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая приняла участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen 2019, которое проходит с 26 по 28 июля в Йокогаме (Япония).

21-летняя спортсменка предстала на шоу в образе гейши. Она каталась в красочном костюме.

Ранее сообщалось, что для участников шоу были сшиты специальные костюмы. Главной звездой стал Дайсукэ Такахаси. Из европейцев кроме Липницкой выступил Стефан Ламбьель. Также в числе приглашённых звёзд оказались Сидзука Аракава, Нобунари Ода и другие.

Липницкая — обладательница золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. В 2014 году она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы и серебряным призёром чемпионата мира. В 2017 году завершила профессиональную карьеру.