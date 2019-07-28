Фигуристка Липницкая выступила в Японии в образе гейши
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая приняла участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen 2019, которое проходит с 26 по 28 июля в Йокогаме (Япония).
21-летняя спортсменка предстала на шоу в образе гейши. Она каталась в красочном костюме.
Ранее сообщалось, что для участников шоу были сшиты специальные костюмы. Главной звездой стал Дайсукэ Такахаси. Из европейцев кроме Липницкой выступил Стефан Ламбьель. Также в числе приглашённых звёзд оказались Сидзука Аракава, Нобунари Ода и другие.
Липницкая — обладательница золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. В 2014 году она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы и серебряным призёром чемпионата мира. В 2017 году завершила профессиональную карьеру.
Липницкая: после окончания карьеры не хотелось иметь дело с фигурным катанием
- 28 июля 2019
-
11:56
-
11:42
-
10:56
-
09:18
-
09:00
-
08:52
-
00:43
- 27 июля 2019
-
23:51
-
23:11
-
22:12
-
21:37
-
21:01
-
20:23
-
19:53
-
18:50
-
18:21
-
17:50
-
17:36
-
16:22
-
16:07
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:59
-
14:42
-
14:25
-
13:45
-
13:18
-
13:06
-
12:51
-
12:35
-
11:53
-
11:24
-
11:01
-
10:18
Партнерский контент