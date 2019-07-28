Навка: меня закрывали на ночь в раздевалке в компании с тараканами и мышами

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что раньше для борьбы с лишним весом её закрывали на ночь в раздевалке и запрещали есть.
«В детстве мы считали каждую копейку. Например, куртку мне покупали раз в пять лет. Жили в небольшом городе, где всё было в дефиците.
Когда приехала в Москву, у меня была спортивная зарплата, я экономила на еде, собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги. Так что у меня привычка к нерасточительности. Не дай бог, завтра что-то случится… Я должна понимать, что у меня есть подстраховка. Поэтому не боюсь завтрашнего дня, скажем так.
В определённом возрасте бывают комплексы по поводу внешности – что я полная, что высокая слишком. Когда стала формироваться в 16-17 лет, появился лишний вес. Для фигуристок это ещё большая проблема, чем для обычных девушек. Тренер меня регулярно взвешивал, и цифры на весах далеко не всегда его радовали. Меня даже закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего. Я была настоящей сладкоежкой.
Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета», – цитируют Навку «Аргументы и факты».
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