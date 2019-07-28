Венгерский пловец не может покинуть Южную Корею из-за обвинений в домогательстве

Полиция Южной Кореи на 10 дней запретила выезд из страны венгерскому пловцу Тамашу Кендереши из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Reuters, 22-летнего спортсмена арестовали утром 28 июля в Кванджу (Южная Корея), где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Пловец был допрошен относительно инцидента, который произошёл в ночном клубе, где венгр якобы домогался к 18-летней девушке. Затем Кендереши освободили. Сам Тамаш отрицает свою вину.

На чемпионате мира — 2019 в Кванджу Кендереши принял участие в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем и занял последнее место.

На ЧМ-2017 венгр завоевал серебро на стометровке баттерфляем. На чемпионатах Европы он выиграл серебро (2018) и бронзу (2016) на дистанции 200 м баттерфляем.

Чемпионат мира в Кванджу завершится сегодня, 28 июля.