Венгерский пловец не может покинуть Южную Корею из-за обвинений в домогательстве

Полиция Южной Кореи на 10 дней запретила выезд из страны венгерскому пловцу Тамашу Кендереши из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Как сообщает Reuters, 22-летнего спортсмена арестовали утром 28 июля в Кванджу (Южная Корея), где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Пловец был допрошен относительно инцидента, который произошёл в ночном клубе, где венгр якобы домогался к 18-летней девушке. Затем Кендереши освободили. Сам Тамаш отрицает свою вину.
На чемпионате мира — 2019 в Кванджу Кендереши принял участие в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем и занял последнее место.
На ЧМ-2017 венгр завоевал серебро на стометровке баттерфляем. На чемпионатах Европы он выиграл серебро (2018) и бронзу (2016) на дистанции 200 м баттерфляем.
Чемпионат мира в Кванджу завершится сегодня, 28 июля.
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